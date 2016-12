Il primo colpo in Serie A del mercato di gennaio viene piazzato dal Napoli. In attesa dell'ufficialità, Leandrinho può considerarsi un nuovo calciatore del club di De Laurentiis. L'attaccante esterno classe '98 della Ponte Preta, seguito in passato anche da Real Madrid e Manchester City, ha svolto ieri a Castelvolturno le visite mediche di rito e oggi sosterrà ulteriori test fisici prima della firma sul contratto. Da gennaio Leandrinho si aggregherà alla rosa di Sarri, ma verosimilmente farà la spola con la Primavera per inserirsi gradualmente negli schemi nel tecnico.



Il Napoli se n'è accorto in occasione del Sudamericano Under 17 del 2015, vinto dal Brasile con Leandrinho capocannoniere con 8 reti, e lo ha successivamente visionato sia nel Mondiale di categoria che nella sua squadra di club. Attaccante esterno di piede destro, può giocare su entrambe le fasce in un 4-3-3 e fa della velocità nello stretto e dell'uno contro uno i suoi punti di forza. Assistito da Mino Raiola, ha esordito in campionato a poco meno di 17 anni. Dopo aver visionato le strutture di Castelvolturno l'estate scorsa ed essersi recato a Napoli in occasione della sfida interna di Champions League con la Dinamo Kiev (ha assistito al match al San Paolo), il blitz di questi giorni chiude un'operazione che permette agli azzurri di assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio sudamericano.