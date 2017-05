Intervistato da France Football, l'attaccante francese Kingsley Coman, appena riscattado dal Bayern Monaco e ormai ex Juventus, ha parlato proprio del suo addio al club bianconero e della situazione in Baviera alla corte di Carlo Ancelotti.



SULLA JUVE - "La mia esperienza alla Juventus? Mi ha insegnato tanto, ma non giocavo nella mia posizione e per questo ho scelto di andare via. La Juve è un club immenso è vero ma è anche tanto esigente".



FELICE DEL RISCATTO - "Al Bayern Monaco sto veramente bene. Il primo anno è stato magnifico, il secondo è stato complicato ma tutti mi sono stati accanto. In realtà dopo il riscatto non ho siglato un nuovo contratto: avevo un accordo di 4 anni più uno di opzione e ne sono passati due".