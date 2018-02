Federico Coppitelli, tecnico del Torino Primavera, ha parlato così: "Le sensazioni all'ingresso in campo? Mi sono emozionato. Tolto il risultato, penso che oggi sia stato tutto bello, dal tifo alla prestazione dei ragazzi. Sicuramente avremmo potuto segnare, anche perché fino a 15' dalla fine l'inerzia della gara era a nostro favore. Perdere un derby all'ultimo minuto dispiace, ma sono soddisfatto per la gara dei miei. Non ricordo un uscita palla al piede dalla mediana della Juventus, che è tipica dei bianconeri: li abbiamo aggrediti bene, mettendoli in difficoltà, poi è chiaro che i fattori in una gara sono molteplici. La qualità dei loro singoli può metterti in difficoltà in qualsiasi momento, ma noi siamo stati bravi a limitarli, con un pizzico di sfortuna negli episodi. Credo che nel complesso la squadra abbia fatto la gara che doveva, onorando l'eccezionale cornice di pubblico. Stiamo crescendo e stiamo imparando a capire, la partita di oggi lo dimostra, che è indispensabile concretizzare le occasioni create".