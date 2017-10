“Le cose al Nottingham Forest non stanno affatto andando bene.Sono qua da pochi mesi ma quello che ritenevo essere il trampolino definitivo verso la mia consacrazione di calciatore si sta rivelando un fallimento assoluto.Nell’estate del 1981 metà First Division era sulle mie tracce.Ho solo 20 anni e in meno di due stagioni da titolare ho segnato più di 40 gol nel piccolo Club dove sono cresciuto, il Norwich City.Di strada ne ho fatta tanta da quel maledetto giorno in cui i miei si separarono e spedirono me e mio fratello minore John in un orfanotrofio nel Norfolk.Avevamo 6 anni io e 5 mio fratello John.L’estate scorsa mi volevano l’Arsenal, il Totthenam e pare perfino il Liverpool.Ero “l’uomo mercato”.Uno dei miei gol è stato votato “goal of the season” nella stagione scorsa ed ora è nella sigla di “Match of the day”.Che gol ragazzi !Spalle alla porta stoppo una palla non facile, me la faccio scivolare a fianco e “BUM” sparo un bolide da 25 metri buoni che si infila sotto l’incrocio della porta difesa da Ray Clemence, il bravissimo portiere dei Reds del Merseyside.E quando si fa avanti il Nottingham Forest non ho un dubbio al mondo !Voglio giocare per i ragazzi di Brian Clough !Solo l’anno prima sedevano sul tetto d’Europa dopo il secondo trionfo consecutivo in Coppa dei Campioni.La stagione precedente non è stata esaltante ma Peter Taylor, il famoso Assistente di Clough, quando è venuto a casa mia a Norwich ha parlato chiaro “Ragazzo, ti vogliamo con noi” mi ha detto.“I tuoi goals possono farci tornare sul tetto d’Inghilterra e d’Europa.”Parole che sono miele per le mie orecchie.Ho già esordito e segnato con l’Under 21 inglese e ora manca solo il grande salto; quello alla Nazionale maggiore, quello nei bianchi Leoni d’Inghilterra.Pare solo una questione di tempo, mesi, forse anche solo settimane.Viv Anderson è stato il primo “colored” a giocare per i bianchi.Guarda caso è del Nottingham.Chissà, io potrei essere il primo nero a SEGNARE un gol per i bianchi d’Inghilterra.Il Nottingham Forest ha sborsato un milione di sterline tondo tondo.Sono il primo nero a costare tanto.Insomma pareva tutto perfetto.Solo che non è affatto così. Non lo è assolutamente.Brian Clough non mi voleva al Forest.Io sono un acquisto di Peter Taylor.E’ lui che mi ha voluto al Forest.Funziona così tra i due.Se l’acquisto è all’altezza “Io e Peter abbiamo acquistato Tizio e Caio”, sentenzia “ego” Clough.Quando il nuovo arrivato delude è un acquisto esclusivamente voluto da Taylor !Il Nottingham è la controfigura della squadra che poco più di un anno fa vinse la Coppa dei Campioni in finale con l’Amburgo di Kevin Keegan.Tanti se ne sono andati e i nuovi arrivati (di Taylor ovviamente !) non paiono all’altezza.Io sono fra questi anzi, visto quello che hanno speso per me io sono il grande “flop”.Qui non siamo al Norwich dove i miei compagni giocavano per me.Io ho bisogno di cross, di palloni negli spazi per andare via di potenza e liberare il mio tiro.Qua giocano palla a terra, scambi stretti e triangolazioni veloci.Quando funziona è un bel calcio da vedere e da giocare.Ma non è il mio calcio.Potrebbe sembrare sufficiente ma questo è solo l’inizio dei miei guai.Quelli veri sono altri …Io sono omosessuale.O meglio.Amo ANCHE gli uomini.Brian Clough ha saputo che frequento un locale conosciuto per essere ANCHE un ritrovo gay a Nottingham.Questo per lui è inaccettabile.E me lo fa sapere in maniera inequivocabile.Siamo negli spogliatoi, al termine di un allenamento e ci sono tutti i miei compagni di squadra.“Fash, dove vai sei hai bisogno di una micca di pane ?”“Beh, dal fornaio, ovvio” rispondo io non avendo la più pallida idea di dove stia andando a parare il Boss.“E dove vai sei hai bisogno di una bistecca ?”“Dal macellaio, è chiaro”“Bene ragazzo … allora se vai in un dannato locale di finocchi di cosa hai bisogno ??!!”.Resto immobile, senza parole.Lo trovo umiliante, inutile e umiliante.I miei compagni abbassano gli occhi.Quantomeno non ride nessuno alla sua ignobile battuta.Ora però siamo ai ferri corti.Quando non sono nei paraggi mi chiama “quel fottuto finocchio”.Ma deve farmi giocare. Sono costato tanti soldi, non ha alternative.Io però non riesco più a dare il massimo per un uomo così.In campo sono nervoso, troppo.Vengo espulso spesso e anche fuori dal campo le cose non vanno meglio.Per lui sono troppo diverso. E non solo nei gusti sessuali.Mi piacciono le macchine sportive.In fondo ho vent’anni e voglio spassarmela un po’.E sono religioso, credo profondamente in Dio.Anche questo non sta bene al “carismatico” Brian Clough.Non posso più giocare per lui.Non ce la faccio.Il guaio è che la mia reputazione ora è quella di piantagrane, di ragazzo viziato.Sembrava tutto così vicino. La Nazionale inglese, la fama, i trofei.Invece, per una scelta sbagliata, mi sono bruciato tutto in pochi mesi.Ce la farò a risorgere ?”-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --o.In pratica sta fermo più di 3 anni.Riparte dagli Stati Uniti d’America nel 1988. Il ginocchio pare tenere.Lo è ora, figuriamoci quasi 30 anni fa.Justin è stanco di tutta questa situazione e decide di prendere il toro per le corna.In una lunga intervista al “SUN” dichiara apertamente la sua omosessualità, primo calciatore di fama a fare outing pubblicamente.Justin pensa di trovare solidarietà o quantomeno comprensione.Tutt’altro.Perfino suo fratello John, con il quale ha condiviso tutto, l’abbandono dei genitori, l’orfanotrofio, l’adozione e anche i primi successi nelle rispettive carriere di calciatori, lo rinnega prendendo le distanze da lui in maniera dura e inequivocabile.“Poof, poof, poof” è il coro più carino che si leva dagli spalti.Finalmente pare trovare un po’ di pace negli Stati Uniti.Gioca in una squadra di buon livello, segna diversi gol.Pare rinato. C’è chi gli offre un contratto di allenatore-giocatore.L’Inghilterra lo ha ripudiato. L’America pare accoglierlo. Ritrova un po’ di serenità.Ma il destino lo aspetta al varco. E’ il 1998.Ad una stazione di polizia del Maryland arriva un diciassettenne che afferma di essere stato drogato da un adulto e il quale poi ha avuto con lui un rapporto sessuale.Fashanu si difende con veemenza. Il rapporto era assolutamente consenziente.E’ pronto a tutto per dimostrarlo.Perfino di sottoporsi alla macchina della verità.Nero ed omosessuale.Non sono certo delle attenuanti.La polizia comunque pare credergli.Ed una assurda legge del Maryland, che vieta la sodomia e perfino i rapporti orali nel matrimonio … figuriamoci tra un nero, adulto ed omosessuale ed un minorenne.Tutto questo equivale ad anni di carcere.La paura è stata più grande della ragione.Contatta il suo ex-manager, i pochi amici.Nessuno vuole più avere a che fare con lui.Neanche fosse un lebbroso.Sul suo corpo trovano un biglietto “Non voglio dare altro imbarazzo alla mia famiglia e alle persone che mi sono care. Spero solo che il Gesù che amo mi accolga e che io possa finalmente trovare la pace”.Speriamo Justin, speriamo davvero.E speriamo anche che, almeno lassù, tu possa amare chi vuoi.(Remo Gandolfi è anche su www.storiemaledette.com