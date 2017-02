Alla vigilia di Inter-Empoli forse qualcuno si sarà chiesto: come giocheranno i nerazzurri senza Icardi squalificato? Per la prima volta in stagione l’argentino non è sceso in campo. Era dall’ultima gara del campionato scorso che non succedeva, quando l’Inter venne sconfitta al Mapei Stadium dal Sassuolo.Oltretutto i suoi 15 gol stagionali, sommati a quelli di Perisic (7), Brozovic (3) e Banega (2), anche loro assenti contro l’Empoli, chi per squalifica chi per infortunio, andavano a formare più della metà delle reti segnate dall’Inter in campionato (27 su 37). Un compito arduo spettava dunque a Pioli; ridisegnare l’attacco sapendo di non avere a disposizione un vero numero nove di riserva. Così è stata costruita l’Inter.segno che, malgrado il risultato di Torino, quel confronto è stato comunque positivo, una tappa della crescitaApparentemente, là davanti, non è cambiato nulla, come si evince bene da questa situazione con palla sulla destra, nei piedi di Candreva.In questo caso, però, Eder ricerca la profondità innescando il lancio di mancino di Candreva, su cui Palacio andrà a rimorchio. Quello dell’oriundo è un classico movimento da seconda punta che, calato in un sistema a tre attaccanti, può sorprendere la difesa avversaria.L’azione molto manovrata del primo gol dell’Inter ci serve tuttavia per mettere in discussione l’apparente somiglianza tra questo attacco e quello visto con la Juve., dopo un giro palla partito da una rimessa laterale di D’Ambrosio, sul fronte opposto. Spazi chiusi, Candreva ignora l’argentino e nemmeno lancia; si appoggia dietro. Un altro giro palla riporta il pallone sulla sinistra dove Joao Mario, abbassatosi, pesca Eder. Stavolta l’attaccante della Nazionale dal centro dell’attacco viene incontro, e si defila a sua volta, accanto a D’Ambrosio.E sarà proprio da lì che, con un cambio di campo, Eder farà la cosa più giusta che si può fare contro il 4-3-1-2 di Martuscello. E’ stata questa, infatti, la chiave dell’attacco nerazzurro:inoltre qui sotto l’inserimento centrale di Gagliardini attrae inevitabilmente Croce, la mezzala sinistra biancazzurra. Conseguenza di questi due fatti è la libertà di cui gode Candreva, che infatti si sbraccia per ricevere palla.Chiaramente Eder, se non avesse seguito gli sviluppi dell’azione, quindi del suo stesso lancio, non avrebbe mai segnato. Un movimento da far vedere e rivedere nelle scuole calcio; semplice ma preziosissimo.A conferma di quanto ho scritto sopra, ecco altri due esempi di quanto Eder sia stato decisivo, ripetendo praticamente la stessa giocata. Ancora nel primo tempo, al 19’, azione fotocopia con variante tiro al volo di Candreva. Da riprovare...Finalmente, al 53’, al 4° cambio di gioco di Eder per Candreva -stavolta è una trivela- l’ex laziale va a segno, assicurando la vittoria sul 2-0. Prima di segnalarvi il ritardo strutturale di Croce, che rincorre disperatamente Candreva sul lato opposto al pallone, notate l’importantissima posizione di Palacio: non è attirato dal pallone, gioca sul terzino sinistro, in modo da non permettergli una scalata comoda su Candreva.