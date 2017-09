Due grandissimi dello sport, Usain Bolt e Ronaldinho, fanno parlare di sé per le cronache legate al gossip. Il più grande velocista di tutti i tempi, ritiratosi dall'atletica leggera dopo i (non troppo felici per lui) Mondiali di Londra, si gode le vacanze con la fidanzata Kasi Bennet. Mentre per l'ex giocatore di Barcellona, Milan e nazionale brasiliana, Pallone d'Oro nel 2005, si parla di un flirt con la modella (anche di Playboy) Ania Gadea, nonostante le smentite della diretta interessata. Bolt e Ronaldinho, terminate le fatiche di due carriere strepitose, non hanno perso tempo: hanno trovato due splendidi motivi per continuare una vita in prima pagina.