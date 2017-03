Non è stata neanche quella di oggi la giornata buona per il closing del Como. Manca ancora l'ultimo bonifico, da 137mila euro, che Akosua Puni, moglie di Michael Essien, deve versare al tribunale dopo il fallimento del club. Resta la fiducia che nelle prossime ore possa arrivare questa somma per sbloccare la trattativa, ma se entro venerdì non fossero risolti i problemi tecnici che stanno rallentando l'operazione, "Lady Como", come è stata subito ribattezzata dai tifosi, perderebbe i 100mila euro già versati come deposito per partecipare all'asta.