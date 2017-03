Non ci sono solo i tifosi del Milan col fiato sospeso per il closing. Ma anche quelli del Como. Come scrive La Provincia, infatti, era prevista per oggi la firma, davanti al notaio, di Akosua Puni, la moglie di Essien, che nei giorni scorsi ha acquistato il club dichiarato fallito lo scorso anno. Motivi tecnici legati al trasferimento del bonifico per il saldo hanno però rallentato le operazioni, con il closing che dovrebbe quindi arrivare domani. "Niente di preoccupante - ha commentato il curatore fallimentare, Francesco Di Michele - solo normali problemi legati ai tempi di trasferimento internazionale".