Intervistato da Vavel, il giornalista di Sky Maurizio Compagnoni ha parlato delle mosse dell'Inter: "Spalletti una buona scelta. Sa che questa è la sua grande occasione, anche se ha allenato squadre importanti come Roma e Zenit. Questa squadra ha bisogno di un paio di leader soprattutto a centrocampo, non necessariamente un regista, ma uno di grande personalità come nell'anno del Triplete era Cambiasso. Un giocatore così credo che possa far fare un salto di qualità all'Inter."