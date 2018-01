Maurizio Compagnoni, telecronista Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto a Riviera Oggi: "Se è duello Napoli-Juve? Be', direi di sì. Avevamo detto che gli azzurri e i bianconeri erano i favoriti per la conquista dello scudetto. Rose farcite di campioni che stanno facendo la differenza. Il Napoli, però, dopo vari infortuni dovrà intervenire sul calciomercato per non perdere il passo e arrivare fino in fondo. La Juve la conosciamo tutti, è rimasta molto forte e ha grande esperienza. La Champions League? Juventus e Roma hanno avuto buoni sorteggi e possono puntare ai quarti. La Coppa dei Campioni è una competizione molto difficile e imprevedibile. La vittoria dipende da molti fattori fra cui fortuna e condizione fisica. Al momento Barcellona e Manchester City sono le principali candidate. Ma la Juve, dopo le due finali negli ultimi tre anni, ha il dovere di provare a raggiungere Kiev per l’atto finale".