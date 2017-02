Marvin Compper, ex Fiorentina che oggi veste la maglia del Lipsia, a Radio Bruno parla del Borussia Moenchengladbach, ultimo avversario in campionato: ‘Hanno ritrovato fiducia con il nuovo allenatore e giocano molto meglio rispetto alla prima parte della stagione. Vanno però in difficoltà quando devono concretizzare. Creano tanto, così come hanno fatto con la Fiorentina, ma non riescono a sfruttarlo e alla fine pagano questo. Fiorentina attenta a Stindl, sembra che abbia meno qualità di altri ma è sempre pericoloso e sempre al posto giusto’.