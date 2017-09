Il Feyenoord invita i proprio tifosi a non andare allo stadio San Paolo per il match di stasera contro il Napoli, e lo fa tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito internet:



"La polizia di Napoli e la UEFA hanno chiesto al Feyenoord di avvertire i propri fans in città di non andare allo stadio. Qualunque tifoso olandese che ha un biglietto per il match sarà respinto all'ingresso dello stadio. Ogni spettatore dovrà provare la sua identità: i biglietti in mano ai tifosi olandesi saranno confiscati, ed il possessore potrebbe essere trattenuto e multato. Questo perchè l'acquisto di un biglietto da parte di uno che ha la nazionalità olandese è considerata una violazione della legge.



Il Feyenoord, ancora una volta, fa notare il suo disappunto in relazione al fatto che i propri tifosi non potranno essere allo stadio: durante i consulti con il Napoli, la polizia e la UEFA lunedì sera, il Feyenoord ha espresso ancora una volta la propria insoddisfazione nei confronti della situazione".