I rumors su una possibile rottura si susseguono da oltre un anno ma la coppia ha comunque continuamente smentito. Oggi però, dopo l'ultima indiscrezione rilasciata in Spagna da TeleCinco, non ci sono più dubbi sulla sempre più imminente separazione fra Piqué e Shakira.



Fra il difensore catalano e la bellissima cantante colombiana le cose non vanno più bene da tempo e la rottura definitiva è imminente. Secondo i media spagnoli i due stanno convivendo soltanto per il bene dei figli, ma in realtà vivono già da separati in casa. Shakira dal canto suo si è buttata nella musica dove il suo album El Dorado sta continuando a riscuotere un successo planetario. Nel frattempo ecco Shakira nella nostra gallery.