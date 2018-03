Il Porto pareggia in casa del Liverpool, ma non basta per accedere ai quarti di Champions League. Il tecnico dei Dragoes, Sergio Conceiçao, spiega: "Il Porto è una squadra che gioca sempre per vincere. Non saremmo mai soddisfatti di un pareggio. Dopo l'andata volevamo dare un'immagine differente del nostro club. Sono stato molto soddisfatto dei giocatori che questa sera hanno rappresentato il Porto. Nel primo tempo in alcune situazioni potevamo fare meglio e anche il Liverpool ha avuto le sue occasioni. Giusto il risultato finale".