Paolo Condò , firma de La Gazzetta dello Sport e di Sky , è intervenuto nel pomeriggio sull'emittente satellitare rivelando la sua versione sulla cessione di Bonucci dalla Juventus al Milan: “Da quanto mi risulta - le sue parole - non è stato venduto per la discussione con Allegri , successivamente rientrata, ma per un discorso economico e di plusvalenze. La Juventus doveva decidere se cedere lui o Alex Sandro. E per motivi di età, ha preferito vendere Bonucci ”. Il brasiliano invece, lo ricordiamo, era finito nel mirino del Chelsea di Antonio Conte ma è stato trattenuto a Torino.