Parlando negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò: "La missione dell'Inter deve essere arrivare all'ultima partita a +4 sulla Lazio, visto che all'andata è finita in parità e se perdi finisci dietro nello scontro diretto. Questo è un turno chiave, favorevole all'Inter mentre la Lazio gioca su un campo che è diventato molto complicato come quello di Firenze. L'Inter battendo il Cagliari deve fare il suo dovere e sperare che la Lazio non passi a Firenze per tornare a essere dipendente esclusivamente dai suoi risultati. La Roma ha ancora partite in Champions ma oggettivamente a parte la gara contro la Juventus ha un calendario facile. Perciò è favorita per il terzo posto. L'Inter, ripeto, deve arrivare all'ultima partita fuori portata altrimenti contro la Lazio diventa uno spareggio".