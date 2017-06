Giovane e sperimentale, ma comunque favorita. La formula dj Joachim Loew per la Confederations Cup - con tanti nuovi talenti da collaudare in vista dei mondiali 2018 - convince i bookmaker e la Germania parte davanti a tutti nel pronostico sul torneo, che prenderà il via sabato prossimo in Russia. Per i tedeschi, campioni del mondo in carica, solo una partecipazione fino a ora, chiusa con il secondo posto: il primo trionfo è dato a 3,25 su Snai. Ma sarà una dura lotta con il Portogallo e il Cile, vicinissimi sul tabellone scommesse. Su CR7 e soci, campioni d’Europa, si punta a 3,50, per la squadra di Vidal e Sanchez la quota sale a 3,75. Poi arrivano le altre cinque pretendenti, ma il divario dalle “big three” è netto: a 10,00 la Russia e il Messico, il Camerun, campione d’Africa, viaggia già a 20,00, chiudono il lotto Australia e Nuova Zelanda, per cui il trionfo saprebbe di impresa, rispettivamente a 50 e 500 volte la posta.7