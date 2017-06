Ultimi preparativi in corso per la decima edizione della FIFA Confederations Cup. Il torneo, ideato come prova generale dei Mondiali, prenderà il via domani in Russia, con la prima sfida del Girone A tra i padroni di casa e la Nuova Zelanda, nazionale campione dell’Oceania. Calcio d’inizio quindi sabato 17 giugno alle ore 17.00 e nazionale russa ampiamente favorita secondo i bookie di Stanleybet: gli uomini di Cercesov sono infatti bancati a 1.30 contro l’alto 10.75 degli “All Whites” di Hudson, col pareggio a 5.00. Completano il girone Portogallo e Messico, che si sfideranno domenica alle ore 17.00. Partita che si preannuncia più equilibrata, con i campioni d’Europa in carica leggermente in vantaggio (2.10) sulla squadra sudamericana (3.55), pareggio proposto a 3.15. Secondo le quote di www.stanleybet.it, la squadra di Cristiano Ronaldo è la più probabile vincitrice del girone A (1.90), seguono a braccetto Russia e Messico (3.50). Un miracoloso primo posto della Nuova Zelanda pagherebbe 50.00 volte la posta.

La prima partita del girone B si giocherà, invece, domenica alle 20.00 tra Camerun e Cile, squadre che si sono scontrate l’ultima volta al Mondiale del '98. I vincitori dell’ultima Coppa America partono con i favori del pronostico e una vittoria della “Roja” su www.stanleybet.it è data a 1.55, il successo dei “leoni” africani è a 6.00 mentre la parità al 90’ paga 3.85. Lunedì 19 giugno, alle 17.00, toccherà infine ai campioni del Mondo della Germania vedersela con l’Australia, vincitrice dell’ultima Coppa d’Asia. La formazione di Löw, pur non avendo a disposizione campioni come Neuer, Özil e Müller, parte nettamente favorita (1.40) sui “canguri” (7.00), con la patta data in lavagna a 4.60. Secondo i bookmaker di Liverpool, Germania e Cile si giocheranno la testa del girone B, bancate rispettivamente a 1.90 e 2.25. Segue il Camerun a 8.00 e, fanalino di coda, l’Australia a 17.00.