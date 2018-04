Non ci sarà Paulo Dybala, espulso all'andata e quindi squalificato. Per questo motivo Massimiliano Allegri è tentato di affidarsi a Mario Mandzukic nel provare a fare la storia contro il Real Madrid domani sera. Il numero 17 della Juventus, che da Madrid, sponda Atletico, è atterrato in Italia, sarà comunque tra gli attori che tenteranno la Mission Impossible, in una sfida da affrontare con incoscienza per cercare di rimontare lo 0-3 dell'Allianz Stadium. In una sfida che, per il croato, può valere qualcosa in più di un semplice passaggio del turno.



LA CINA NEL FUTURO? - Come scrive Tuttosport, infatti, la società bianconera si aspetta un segnale forte da un giocatore che, nel 2018, ha realizzato una sola rete, in Coppa Italia. Mandzukic non è quello dello scorso anno, quello che permise di cambiare il modulo di gioco, abbracciando quel 4-2-3-1 che si sciolse sul più bello a Cardiff sempre contro le Merengues, e la sua avventura in bianconero sembra essere a un bivio: riconferma o addio, con la Cina sullo sfondo, che già a gennaio ha provato a convincere il croato a trasferirsi. Dipende tutto da Mandzukic.