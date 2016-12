Toni Kroos alla Juve, servirà una follia per portarlo a Torino. Ma forse non è una follia immaginarlo alla Juve. Anche As conferma le voci che già da qualche giorno rimbalzano tra l'Italia e la Spagna, per il campione di tutto tedesco ecco che Marotta e Paratici potrebbero disegnare un'operazione senza precedenti sullo stesso piano di quella che ha portato Higuain in bianconero.