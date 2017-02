Sta per iniziare la 24ma giornata di Serie A, quando il fantacalcio inizia a stabilizzarsi dopo il mercato e gli scambi. Tra novità di formazione, consigli su come gestire i giocatori in dubbio e possibili sorprese. Ecco la nostra Preview per aiutarvi con tutti i consigli.La squadra di Sousa arriva dal pesante 0-4 di Roma e deve rilanciarsi. Kalinic può essere il giocatore giusto per la riscossa: viaggia verso il recupero, potete rischiarlo. Vecino-Badelj sono poco da bonus, Tomovic incerto. Bernardeschi è da mettere sempre.Thereau l’azzardo, più di Duvan Zapata che ha perso il feeling con la porta. Jankto convince sempre, possibile giocatore da 6 in una partita così. L’Udinese proverà a chiudersi e ripartire.