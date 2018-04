Idrissa Senè, console del Senegal a Napoli, ha parlato a Radio Crc di Kalidou Koulibaly: "Un mese fa Koulibaly è venuto al Consolato qui a Napoli per alcuni documenti. Siamo felici del campionato che sta disputando il Napoli e per il gol di Koulibaly alla Juventus. Dal punto di vista sportivo, Kalidou è per noi un ambasciatore perchè incarna la fierezza del nostro Paese in Italia. E' un simbolo di integrazione e al Consolato lo consideriamo come un portabandiera. I buu negli stadi non sono importanti, ciò che è importante è che Koulibaly continui a fare bene nel Napoli e nella Nazionale e mi auguro che gli azzurri quest'anno vincano il tricolore. Non so se riuscirò ad essere al San Paolo il 20 maggio per Napoli-Crotone, ma tutto il Senegal è col Napoli".