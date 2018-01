Antonio Conte continua a far parlare per le sue dichiarazioni. Dopo i botta e risposta con José Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Leicester l'allenatore dei blues ha parlato del suo futuro: "Se me ne vado a giugno? Tutto è possibile. Ho ancora un altro anno di contratto qui, ma nel calcio tutto cambia da un giorno all'altro. Un momento sei qui, l'altro c'è già qualcuno seduto al tuo posto".



SU SANCHEZ - Dal futuro al passato, con Conte che ha svelato un retroscena sui suoi anni alla Juventus: "Alexis Sanchez? Ho molta stima nei suoi confronti e sa benissimo che ai tempi della Juve cercai in tutti i modi di convincere la società ad acquistarlo dall'Udinese, ma lui finì al Barcellona. Dove andrà? Non ne ho idea, dovete chiederlo a lui, la scelta è sua. Quello di cui sono sicuro è che l'Arsenal deve decidere entro giugno, il suo futuro sicuramente sarà in un grande club".