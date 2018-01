Continua la guerra a distanza tra Antonio Conte e José Mourinho. Nei giorni scorsi l'allenatore del Chelsea aveva detto che il portoghese soffre di demenza senile, ieri lo Special One ha invece risposto ricordando di non essere mai stato coinvolto in vicende relative al calcioscommesse. Oggi, dopo la sfida di FA Cup pareggiata tra i blues e il Norwich, che condanna Hazard e compagni al replay, l'ex ct ha così replicato: "Difficile rispondere a certe affermazioni. Quando un allenatore insulta o offende un collega è un piccolo uomo. Lui era un piccolo uomo nel passato, lo è nel presente e lo sarà nel futuro. Lo conosciamo tutti, è sempre il solito. Quando uno parla di certi argomenti dovrebbe conoscerli e informarsi: io sono stato giudicato innocente nel processo sul calcioscommesse. United-Chelsea sarà l'occasione per chiarire da soli in una stanza. Mi ricordo quando offese Ranieri per il suo inglese. Poi quando fu esonerato indossò la sua maglia. È un falso".