"Conte in passato ci ha abituati a dei colpi di scena clamorosi.

Lasciò la Juventus all'improvviso prima dell'inizio del campionato,

mentre stava preparando la nuova stagione, per divergenze con il club bianconero sul mercato.

Stessa situazione in cui si ritrova ora al Chelsea, per colpa di una granata che sta per scoppiare, metaforicamente parlando, o meglio per colpa di un granata,

ovvero il Gallo Belotti

. Il gallo che è indigesto per i dirigenti del Chelsea ... "

Belotti ha caratteristiche che lo rendono certamente adatto al calcio inglese: si muove molto, partecipa all'azione, ha potenza e tecnica. Conte sa che da un giocatore così può ottenere molto. Ma 100 milioni rappresentano una cifra notevole anche per Abramovich. Non tanto per la portata, non perché il boss russo non se li possa permettere, anzi, quanto perché si tratta di accontentare appunto in toto l'allenatore italiano, ci si deve affidare alla sua volontà. È una questione strategica che può decidere il futuro di Conte al Chelsea. Intanto 33 milioni sono stato spesi per Rudiger dalla Roma (non Bonucci). Conte si... accontenterà?