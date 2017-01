Alla vigilia della sfida che vedrà il Chelsea affrontare il Tottenham a White Hart Lane, Antonio Conte si è presentato alla conferenza stampa di rito pre gara. Al di là di tutte le componenti tecnico-tattiche ha voluto accantonare ogni voce riguardante la possibile partenza di Diego Costa. La mostruosa offerta cinese non ha infatti convinto il centravanti brasiliano, che con i suoi 14 gol in 18 partite sta trascinando i blues, e che perciò si sente convinto e coinvolto nel progetto: "Diego mi ha detto di voler restare, di voler lottare per questo club, per i suoi compagni, per questa maglia!".



" Comunque non ero preoccupato. Penso che stia mostrando grande passione nel modo giusto, in ogni momento della gara. Siamo contenti per questo: io, il club, i compagni, perchè è completamente concentrato sulla gara. E questo è veramente importante.".