Antonio Conte parla alla vigilia del match con il Liverpool: "Gli ultimi risultati del Liverpool sono difficili da spiegare e credo siano stati anche sfortunati. Rispetto alla gara d'andata siamo cresciuti, siamo migliorati molto dal punto di vista dell'identita' e della fiducia. Quando affronti squadre del tuo stesso livello è importante vincere per aumentare la fiducia ma è una partita altamente complicata. Il Liverpool ha una propria identità e questo lo rende più forte. Ma voglio che la mia squadra lotti per vincere in ogni partita e per domani mi aspetto una gara aperta. Sarà durissima e dovremo stare attenti, poi ci sarà l'Arsenal ma non dimentichiamo che dopo ci attendono ancora 14 partite".