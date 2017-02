In Inghilterra sono tutti pazzi per Antonio Conte e il suo Chelsea. Lo scorso ottobre il tecnico italiano era dato a un passo dall'esonero dopo i ko contro Liverpool e Arsenal. Oggi guida la Premier con nove punti di vantaggio sul Tottenham. La svolta dell'anno nel match del girone d'andata in trasferta contro l'Hull City. Conte abbandona la difesa a quattro per passare stabilmente a quella a tre recuperando terreno in Premier e balzando in testa dopo una striscia clamorosa di vittorie consecutive. Secondo molti media inglesi non esiste una scelta tattica che abbia avuto un impatto maggiore nella storia della Premier League.