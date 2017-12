Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro lo Stoke City, l'allenatore del Chelsea Antonio Conte ha fatto il punto anche sul mercato: "Sono felice di stare qui al Chelsea, spero che potremmo trovare i giocatori giusti per rinforzarci nella prossima finestra di mercato ma come allenatore il mio compito è quello di pensare al campo. Hazard è un bravo ragazzo e sono orgoglioso di averlo in squadra. Courtois è uno dei migliori portieri al mondo, spero di tenere lui e tutti gli altri estremi difensori che abbiamo in rosa anche l'anno prossimo".