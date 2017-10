Intervenuto ai microfoni di Premium Sport l'allenatore del Chelsea, Antonio Conte ha commentato così il 3-3 ottenuto in Champions League contro la Roma.



IL MODULO - "Abbiamo sofferto un po' a fine primo e inizio secondo tempo. La scelta di cambiare sistema di gioco ci ha tolto ogni certezza, abbiamo improvvisato le giocate. Ho sbagliato io a cambiare per provare ad aggiustare qualche equilibrio. Penso che i giocatori hanno dato il massimo e li devo ringraziare".



DAVID LUIZ - "Spostare David Luiz a centrocampo per rinforzarlo non ha pagato. Aveva anche un problema al polpaccio e quindi probabilmente metterlo in mezzo al campo non è stata una buona scelta".



GLI ASSENTI - "Infortunati? Non parlo degli assenti, ne abbiamo 3 di infortunati non 7/8, ma siamo comunque in emergenza perchè la rosa è questa. Detto questo abbiamo comunque pareggiato con una buonissima Roma".