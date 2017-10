Premiato dal magazine GQ come una delle personalità dell’anno, Antonio ha parlato così dei vari campionati europei, confrontando le esperienze avute con Juve e Chelsea: “La Premier è senza dubbio il torneo più intenso e difficile. In Spagna ci sono soltanto due squadre che potrebbero vincere, il Real e ilBarcellona, magari ogni tanto l’Atletico Madrid. In Italia c’è solo la Juventus, in Germania il Bayern Monaco. Il Borussia ha vinto con Klopp mentre in Francia il Psg e il Monaco per una stagione. In Inghilterra ci sono almeno sei club che lottano per il titolo: City, United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e ovviamente Chelsea. Per trionfare in Premier bisogna fare il miglior lavoro possibile. Non ci sono partite facili, ecco perché in Spagna o in Italia c’è più possibilità di fare del turnover tra le partite di campionato e quelle di coppa.”