Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha parlato anche di mercato: "Ora dobbiamo lottare per un posto in Champions League, è il massimo. Dobbiamo essere realisti e accettare la situazione. Poi in futuro, se ci sarà la possibilità, bisognerà comprare solo due o tre giocatori di livello. Non otto. Non dimenticatevi che, quest'estate, abbiamo inserito otto giocatori e speso molto meno di altre squadre che ne hanno presi solo due o tre. In estate abbiamo cambiato 8 giocatori, vuol dire che non ci sono le basi: serve pazienza e capire il momento. Abbiamo perso giocatori forti e d'esperienza, quindi bisogna essere pazienti, realisti e creare le basi per il futuro".