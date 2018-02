Il mercato per Antonio Conte è una nota dolente, lo rivela lo stesso allenatore del Chelsea: "In carriera ho raggiunto i migliori risultati possibili con i giocatori che avevo. Sono quel tipo di allenatore che se ha un calciatore che vale 6 lo trasformo in un 8, se vale 8 lo trasformo in un 10. Questo è il mio compito e sono molto bravo. Sono un po' un disastro invece a convincere il club a comprare giocatori. Penso di poter migliorare molto su questo aspetto. Devo imparare da altri allenatori, parlare con quelli che sono estremamente bravi a persuadere i propri club a spendere soldi per compare top player".