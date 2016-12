Antonio Conte, stando a quanto riportato dal Mirror, ha parlato di cosa significhi per lui lavorare durante il periodo di Natale. L'ex allenatore della Juventus, inoltre, ha rivelato di essere stato avvertito da Fabio Capello sulle difficoltà del calcio inglese: ''Ho sentito parlare un sacco di allenatori del periodo natalizio nel calcio inglese; molti sostengono che bisognerebbe fermarsi per rifiatare. Capello mi ha sempre detto che l'assenza di una pausa invernale penalizza molto le nazionali; mi ha anche detto che è difficile allenare in queste condizioni. Io non posso esprimermi perché lo sto vivendo per la prima volta, però posso dire che l'atmosfera mi piace molto. La mia famiglia mi raggiungerà qui per festeggiare il Natale; non sarà come quando allenavo in Italia perché durante le vacanze potevo viaggiare, ma sarà bello lo stesso''.