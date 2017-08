FANTACALCIOMERCATO

Mancano ancora dieci giorni alla chiusura del mercato enon è ancora soddisfatto di quanto fatto dal, mancano un centrocampista e una stella offensiva, ma nei piani del tecnico c'è anche l'acquisto di un esterno e non ci sono dubbi su quale sia la prima scelta: i fari dei Blues restano puntati sunon sono bastati a scoraggiare il Chelsea, neanche il rendimento sopra le righe die la doppietta rifilata al Tottenham hanno fatto cambiare idea a Conte: ci vuole un altro innesto sulla corsia mancina per avere un'alternanza di qualità con lo spagnolo o per permettergli di sganciarsi più avanti qualora si voglia optare (in alcune occasioni) per la difesa a quattro con due esterni per fascia. Ecco perché i contatti sono proseguiti e nei prossimi giorni dovrebbe essere recapitata una nuova offerta al rialzo: il Chelsea è pronto a toccare quota, ma potrebbero non bastare.- "C'è un dato di fatto importante, Alex Sandro ha detto che vuole rimanere alla Juventus e quindi noi automaticamente abbiamo rispedito al mittente la richiesta", così l'ad bianconerochiosava sulla vicenda, lasciando intendere che non ci siano margini di trattativa per il terzino. E in effetti la Juventus in questo momento si sente tranquilla sulla vicenda: la società vuole tenerlo e se Alex Sandro dovesse andare via sarebbe per un cambio di piani da parte del giocatore, scenario che al momento non è atteso o pronosticato.: le nuove offensive di Conte, per il momento, non spaventano.