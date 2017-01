Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato del suo ritiro, che è ancora molto lontano. L'allenatore del Chelsea ha commentato anche le parole di Guardiola, che si è detto ormai prossimo al suo addio al mondo del calcio: ''Ho grande rispetto per Pep e penso che quando segui un metodo, una filosofia, spendi molte energie, e può capitare di sentirsi svuotati. L'esempio giusto per me, però, è Sir Alex Ferguson. Non credo che potrò competere con lui, diciamo che per me dieci anni sono sufficienti. Il calcio è la mia vita, e se faccio questo mestiere è perché mi piace la pressione''.