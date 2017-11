Avanti con Antonio Conte. Secondo l'edizione odierna del Daily Mirror, il Chelsea rinnova la fiducia al proprio allenatore dopo la serata horror di Halloween a Roma. Che non compromette la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League (basterà non perdere in casa con l'Atletico Madrid e/o battere il Qarabag in Azerbaigian), ma attira nuove critiche nei confronti del tecnico italiano. Accusato dalla stampa britannica di "creare problemi senza trovare soluzioni".



COLPA DI MARINA - L'ex difensore della nazionale inglese, Phil Neville punta il dito contro chi ha deciso di vendere Matic: "Andrebbe licenziato". O licenziata, visto che le scelte sul mercato le prende Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich da ben 18 anni. Al posto del centrocampista serbo è arrivato Bakayoko, bocciato con un 4 in pagella a Roma come gli altri nuovi acquisti Rudiger e Morata. Per loro tre sono stati spesi la bellezza di 135 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 35 milioni per Drinkwater e i 25 milioni per Zappacosta. Quest'ultimo è una seconda scelta dopo il no della Juventus per Alex Sandro.



CONTRO MOU - Domenica a Stamford Bridge arriva il Manchester United di Matic e Mourinho, che in estate ha soffiato Lukaku proprio al Chelsea. Lo Special One (esonerato una stagione dopo aver trionfato proprio come gli italiani Ancelotti e Di Matteo) è assetato di vendetta dopo il pesante ko dell'anno scorso con gol del 4-0 segnato da Kanté. Ora pronto a tornare in campo dopo l'infortunio: finalmente una buona notizia per Conte. Il quale non può più sbagliare in Premier, dove è già a -9 dal Manchester City e a -4 dallo United.