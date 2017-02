"Sono molto, molto triste. E' il nostro lavoro e mi dispiace per lui. E' un amico, una bravissima persona e un bravo allenatore. Ha realizzato un sogno vincendo il titolo e mi dispiace come amico e come tecnico". Anche Antonio Conte fa sentire la sua vicinanza a Claudio Ranieri, esonerato dal Leicester. Un esonero che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato voluto dagli stessi giocatori. "Non mi piace andare dietro questo genere di storie, è una mancanza di rispetto - commenta ancora Conte - Se fosse così, allora parleremmo di un club povero, senza potere. Non è giusto che i calciatori possano controllare il tuo destino di allenatore".