Alla vigilia della partita contro il Watford, Antonio Conte ha parlato così del suo futuro al Chelsea, dopo le recenti speculazioni sull'interesse del cub inglese per Maurizio Sarri, Luis Enrique e Carlo Ancelotti: "Mi farebbe piacere che il club emettesse un comunicato per mostrare fiducia nel mio lavoro, ma so che in passato non è mai accaduto". Il contratto di Conte scade a giugno 2019, ma le possibilità che il tecnico italiano parta al termine della stagione sono sempre più concrete.