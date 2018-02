Costacurta chiama, Conte non risponde. Il sub-commissario della Figc con delega al Club Italia, Alessandro Costacurta ha dichiarato uscendo dagli uffici della Federcalcio: "Oggi abbiamo parlato di programmi e di quelle che sono le priorità. L'urgenza sono queste prossime partite e dare un volto al futuro ct perché è una cosa importante. Conte vuole rispettare il contratto? Vedremo, resta assolutamente un profilo valido. Mancini? Lo abbiamo sentito, ma sono tutte casualità. Ora abbiamo un po' di tempo per pensarci. Ora dobbiamo chiamare Di Biagio e lo farò appena entrerò in macchina. Se farà lui il traghettatore? Sì, speriamo che abbia voglia. Vediamo cosa succede nel prossimo mese, ma se Di Biagio vincesse 4-0 le prossime tre amichevoli, probabilmente bisognerebbe pensarci su e allora penseremo all'allenatore dell'Under 21. In questo momento Gigi deve considerarsi a tutti gli effetti l'allenatore dell'Under 21 e traghettatore della Nazionale maggiore".



L'allenatore del Chelsea, Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa le voci che lo rivorrebbero sulla panchina della Nazionale italiana: "Costacurta è un amico, abbiamo giocato insieme in Nazionale al Mondiale di Francia '98, ma non ho parlato con lui. Forse, però, ha dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto col Chelsea. La mia volontà, la mia intenzione, il mio desiderio è di rispettare questo contratto. E' da inizio stagione che circolano voci su di me, già dopo la prima sconfitta si parlava del mio esonero. L'unica cosa che posso dire è che ho ancora 18 mesi di contratto al Chelsea e voglio continuare il mio lavoro qui, non vedo problemi a riguardo. Desidero concentrarmi solo sul mio lavoro, fare del mio meglio con questa squadra. Sappiamo bene le difficoltà che stiamo avendo e conosciamo bene il percorso che abbiamo davanti. Le voci ci sono sempre state in questa stagione, c'è tantissima pressione su di me e non so perché, forse perché siamo i campioni in carica. Ma la pressione mi piace, fa bene a me e ai giocatori, quando manca rischi di rilassarti e di perdere il fuoco, la rabbia. L'unica cosa in cui credo è il mio lavoro, è questo quello che mi ha portato a essere uno degli allenatori migliori, non credo in nient'altro e continuerò in questo modo".



MERCATO INSODDISFACENTE? - "Io do la mia opinione al club e il club cerca di prendere le decisioni migliori. Ho detto che sarei stato felice comunque e sono contento che il mercato sia finito perché così potremo concentrarci sul campo per cercare di fare il nostro meglio. Emerson Palmieri viene da un brutto infortunio e ha giocato solo una partita in Coppa Italia, Giroud è appena rientrato da un infortunio muscolare. Dobbiamo portarli entrambi nella migliore condizione fisica e lavorare con loro perché si integrino al meglio nella nostra idea di gioco. Dobbiamo capire che c'è da lottare tanto per trovare posto in Champions League. E' una grande sfida per noi, ma dobbiamo fare del nostro meglio in tutte le competizioni".