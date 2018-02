La conferma sulla panchina del Chelsea è arrivata, ma è troppo precaria per lasciare indifferenti i bookmaker. Antonio Conte torna in primo piano anche tra i quotisti italiani, che dopo il crollo con il Watford guardano al futuro del tecnico dei Blues, per molti agli sgoccioli della sua esperienza in Inghilterra. È il Milan la prima scelta sul tabellone Snai nelle scommesse sulla squadra di Conte a fine luglio: i rossoneri possono garantire il progetto tecnico e un ingaggio sostanzioso, e dunque sono offerti a 3,00, proprio davanti al Chelsea. Un’altra stagione a Londra è data a 4,00, di poco avanti sulla Roma, terza a 6,50. Alla pari le opzioni Inter e Real Madrid, entrambe a 7,50, poi si va in doppia cifra per il ritorno alla guida della Nazionale, uno scenario da 10 volte la posta (qui il grande favorito rimane Roberto Mancini a 1,75). Stessa quota per il Psg, più avanti rispetto a Napoli e Galatasaray (entrambi a 15,00). Difficile il Conte-bis alla Juventus, dato a 20 come lo Zenit. A chiudere la lista è il Manchester United: rubare il posto a Josè Mourinho pagherebbe 50.