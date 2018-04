Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il West Ham, Antonio Conte ha parlato del suo futuro ed è tornato sulle parole di Gianluca Vialli, che qualche giorno fa aveva dichiarato di vederlo lontano dai blues: "Non è vero. Gianluca è un amico, ma non parlo con lui da un anno, forse".



SUL FUTURO - "Da inizio stagione sento molte voci sul mio futuro, molta gente che ne parla, leggo tante speculazioni, ma l'unica cosa vera è che sono legato a questo club, ho un contratto e lavoro duro per questa società. È questa l'unica cosa vera, tutto il resto non lo è".