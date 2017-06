E' stato il suo anno: 20 gol in stagione, mai successo prima, un rinnovo di contratto atteso e, finalmente, firmato lo scorso 22 aprile, e la maglia numero 10 dell'Italia con la quale ha firmato il primo gol contro il Liecthenstein nell'ultima gara di qualificazione azzurra. Lorenzo Insigne, a 26 anni, è tra i migliori calciatori italiani, punto fermo del Napoli di Maurizio Sarri e del 4-2-4 che il ct Giampiero Ventura ha disegnato per la sua Nazionale. E dall'estero c'è chi si è accorto del definitivo salto di qualità dell'ex pupillo Zeman ed è pronto a un'offerta choc.



CONTE VUOLE INSIGNE - E' Antonio Conte, che per il suo Chelsea pensa proprio a Lorenzo Insigne. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono pronti 51 milioni di euro per De Laurentiis, che difficilmente farà partire il numero 24 azzurro. Non solo l'offerta al Napoli, però, anche quella al giocatore è già pronta: 200mila sterline a settimana, che al cambio sono 227mila euro, pari a 12 milioni di euro a stagione, più del doppio di quanto percepisce ore (4,5 + bonus). Conte lo vuole per il dopo Hazard, pronto a trasferirsi al Real Madrid nonostante l'offerta di rinnovo, ma il Napoli non lascerà partire il suo scugnizzo.