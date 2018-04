Non è bastata la vittoria per 4-0 di sabato contro il Cagliari per far tornare stretto il feeling a Torino tra la tifoseria e la squadra granata. Lo dimostra il fatto che la curva Maratona, la culla del tifo, per la partita di oggi contro il Crotone sia rimasta vuota. Al primo anello è stato anche appeso uno striscione con scritto "Per noi la maglia è appartenenza, per voi soltanto indifferenza!!!".



Anche nell'ultima partita casalinga del Torino, quella persa per 2-1 contro la Fiorentina, i tifosi granata avevano mostrato tutto il loro malcontento : in quell'occasione era andato in scena un vero e proprio sciopero del tifo.