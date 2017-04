Andrea Conti è stato il migliore in campo di Atalanta-Juventus. Il terzino destro, autore del primo gol (il numero 7 in questo campionato), ha macinato chilometri sulla fascia senza fermarsi mai. E pensare che aveva di fronte due clienti ostici come Mandzukic e Alex Sandro. A suon di ottime prestazioni Conti ha attirato su di sè l'interesse di diversi grandi club, in Italia e all'estero.



SOGNO BIANCONERO - "Questo pareggio ci dà forza ed è una bella mazzata anche per le inseguitrici", ha dichiarato Conti a fine partita dopo essere andato a caccia di una maglia bianconera. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ragazzo classe 1994 ha sempre sognato di indossare un giorno la maglia della Juventus, la squadra per cui fa il tifo da quando era bambino. Mercoledì contro il Monaco in Champions League tornerà a fare il tifoso, come in occasione della grande vittoria sul Barcellona cui ha assistito allo Stadium.