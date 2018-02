“Ianis è un grande talento - ha dichiarato Georghe Hagi a Monitorulvn - e ha la giusta mentalità per fare il calciatore. Come giocatori siamo diversi. È forte e ambizioso e sa di dover fare sacrifici se vuole andare in un grande club. So che un giorno potrebbe vincere il Pallone d’Oro”. Il figlio dell’ex calciatore, nonché proprietario e allenatore del Viitorul Costanza, è tornato nella società romena nella scorsa sessione di mercato dalla Fiorentina. Il Direttore Generale dei gigliati Pantaleo Corvino, incalzato nei giorni scorsi dal Hagi sr., ha invece detto a Libertatea.com: “Sono stati gli allenatori a non far giocare Ianis, non io. Non è stata una mia scelta che non giocasse nella Fiorentina”. La lotta a distanza continua.