Il cucchiaio per Totti, il "tiro alla Del Piero" per... Del Piero, la maledetta per Andrea Pirlo. Ogni fuoriclasse italiano ha il suo segno distintivo, il suo colpo magico, la sua mossa segreta: dai gol agli ultimi minuti di Renato Cesarini alla foglia morta di Mario Corso, a ogni nome viene abbinato un pezzo di storia e un pezzo di calcio. E se pensi ad Alessandro Nesta, non puoi non pensare a una palla che si stacca dal piede avversario e una scivolata, stilisticamente perfetta, che arriva e porta via il pallone in maniera pulita. Come pulito, e di classe, era il suo modo di giocare: testa alta, petto in fuori, piedi educati. Oggi, Sandro, compie 42 anni e la Classifica di CM è dedicata ai 10 interventi difensivi più belli dell'ex numero 13 di Lazio, Milan e Nazionale.



CHE INTERVENTI! - Wiltord nella finale di Euro 2000, il salvataggio sulla linea in Supercoppa europea contro il Siviglia o quello in a Manchester contro la Juve. Senza dimenticare anche "l'ultimo" in MLS, quando la velocità e la potenza calano con l'aumentare degli anni mantenendo comunque intaccata la classe. Per arrivare, poi, al manifesto del Nestismo, la scivolata per eccellenza, l'intervento più bello di tutti sul giocatore più forte di tutti: Barcellona-Milan, Camp Nou, Nesta stoppa Messi, olio su tela. A molti capitava di arrendersi per manifesta superiorità. Chi lo dice? Dario Hubner: "Eri convinto di aver la palla e invece l'aveva lui".