Jorge Sampaoli ha ufficializzato le convocazioni per il doppio impegno dell'Argentina contro Perù e Colombia per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Il ct della Seleccion ha convocato anche i due attaccanti "italani" Mauro Icardi e Paulo Dybala, ma non Gonzalo Higuain. Il "Pipita" nonostante sia andato in gol sia in Champions contro l'Olympiakos e ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta è rimasto fuori da queste due partite molto importanti, soprattutto quella del 6 ottobre contro i peruviani, un vero e proprio spareggio, visto che entrambe le nazionali sono a quota 24 punti, ma l'Argentina ha un numero inferiore di successi ed è quindi al momento quinta, fuori dalle prime quattro posizioni che valgono il biglietto per volare a Mosca. Sampaoli, oltre all'interista e allo juventino, ha chiamato anche il difensore della Roma, Federico Fazio, quello della Fiorentina, German Pezzella, il centrocampista del Milan, Lucas Biglia e quello dell'Atalanta, Alejandro "Papu" Gomez. Questo l'elenco completo dei convocati.



Portieri: Sergio Romero, Nahuel Guzman, Agustin Marchesin.

Difensori: Federico Fazio, Emanuel Mammana, German Pezzella, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Milton Casco.

Centrocampisti: Marcos Acuna, Angel Di Maria, Lucas Biglia, Leandro Paredes, Alejandro Gomez, Eduardo Salvio, Emiliano Rigoni, Pablo Perez, Fernando Gago, Enzo Perez.

Attaccanti: Lionel Messi, Dario Benedetto, Mauro Icardi, Paulo Dybala, Lautaro Acosta.