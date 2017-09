Sono 23 i bianconeri convocati da mister Fiorin per la gara che domani il suo Ascoli disputerà in quel di Empoli, contro la formazione azzurra. Per l'occasione, il tecnico avrà a disposizione Castellano, che ha ricevuto il visto di esecutività della Lega, ma in compenso dovrà rinunciare ai difensori Mengoni e De Santis, non ancora al top dopo la contusione all'occhio rimediata in Nazionale, al centrocampista D'Urso e all'attaccante Santini, che solo ieri si è unito al gruppo.



Ecco l'elenco:

PORTIERI: Lanni, Ragni, Venditti

DIFENSORI: Cinaglia, Florio, Gigliotti, Mignanelli, Mogos, Padella, Pinto

CENTROCMPISTI: Addae, Baldini, Bianchi, Buzzegoli, Carpani, Castellano, Clemenza, Parlati

ATTACCANTI: De Feo, Favilli, Lores Varela, Perez, Rosseti