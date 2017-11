Antonio Calabro, allenatore del Carpi, ha convocato 25 calciatori per la trasferta di Perugia. Assente l'attaccante Mbakogu come annunciato ieri dall'allenatore in conferenza stampa, prima convocazione per Calapai. Questo l'elenco del club:

Portieri: Serraiocco, Brunelli, Colombi

Difensori:Vitturini, Capela, Sabbione, Poli, Ligi, Anastasio, Brosco, Pachonik, Calapai

Centrocampisti: Verna, Romano, Giorico, Pasciuti, Saric, Mbaye, Belloni, Saber

Attaccanti: Malcore, Yamga, Manconi, Carletti, Nzola